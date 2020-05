La mappa regione per regione dell’epidemia: i dati all’8 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato il bollettino e della mappa regione per regione relativi all’epidemia da coronavirus in Italia.

Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile è apparso, come di consueto il bollettino che aggiorna la situazione relativa all’emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia. Secondo i numeri diffusi dalla Protezione Civile, prosegue il calo dell’epidemia con la diminuzione, che si registra ormai da giorni, dei soggetti attualmente positivi e dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ancora in aumento, invece, i decessi nel nostro Paese che hanno superato la soglia dei 30mila con 243 vittime registrate nelle ultime 24 ore. Il prosieguo della decrescita fa ben sperare considerato l’inizio della Fase 2, ma secondo gli esperti è ancora troppo presto per valutarne l’efficacia.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: il bilancio all’8 maggio, oltre 30mila i decessi nel nostro Paese

Attraverso il bollettino giornaliero, la Protezione Civile ha diffuso i dati aggiornati dell’epidemia da coronavirus. Ad oggi le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’emergenza sono salite a 217.185 con un incremento di 1.327 casi rispetto alla giornata di ieri. Scendono, invece, i soggetti attualmente positivi che ammontano a 87.961, ossia 1.663 in meno nelle ultime 24 ore. Secondo i dati continua ad allentarsi la pressione sugli ospedali italiani con il calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 143 in meno rispetto a ieri per un totale di 1.168. Altro dato positivo è l’aumento esponenziale dei guariti che hanno raggiunto i 99.023, l’incremento dall’ultimo bollettino è di 2.747 unità. Salgono purtroppo i decessi: ad oggi ammontano ad un totale di 30.201 dall’inizio dell’emergenza con 243 vittime sole nelle ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, venerdì 8 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 80.723 – 14.839 – 33.901;

– Piemonte – 28.368 – 3.305 – 10.956;

– Emilia Romagna – 26.598– 3.797 – 15.071;

– Veneto – 18.618 – 1.627 – 10.804;

– Toscana – 9.721 – 930 – 4.199;

– Liguria – 8.723 – 1.265 – 4.282;

– Lazio – 7.086 – 549 – 2.209;

– Marche – 6.470 – 954 – 2.278;

– Campania – 4.562 – 386 – 2.164;

–Trento – 4.285 – 438 – 2.975;

– Puglia – 4.256 – 443 – 1.080;

– Sicilia – 3.301 – 253 – 921;

– Friuli Venezia Giulia – 3.116 – 308 – 1.897;

– Abruzzo – 3.078 – 351 – 1.014;

– Bolzano – 2.558 – 289 – 1.767;

– Umbria – 1.406 – 71 – 1.216;

– Sardegna – 1.320 – 119 – 658;

– Valle d’Aosta – 1.151 – 139 – 889;

– Calabria – 1.126 – 90 – 417;

– Basilicata – 382 – 26 –204;

– Molise – 327 – 22 – 121.

Dal bollettino si evince, confrontandolo con quello della giornata di ieri, che non sono state registrate vittime nelle ultime 24 ore a Trento, in Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise.

