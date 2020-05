Ripresa Serie A, ecco che cosa vuole il governo: l’annuncio

Serie A, trattativa in corso tra il mondo del calcio e il governo per la ripartenza del campionato: ecco il parere delle istituzioni

Giorni decisivi per la possibile ripartenza del campionato di Serie A. Dopo la ripresa degli allenamenti individuali dei giocatori, le squadre attendono il via libera per gli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio. C’è preoccupazione per il nuovo emergere di casi di positività, ma anche la volontà di trovare una soluzione per tutto il movimento, per concludere la stagione ed evitare perdite economiche che sarebbero pesantissime. Il protocollo medico e di sicurezza riveduto e corretto dalla Figc è al vaglio del governo.

Serie A, l’annuncio: “Il ministro Speranza vuole la ripartenza”

Dalle stanze governative, filtra un’apertura importante alla ripresa del calcio. Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, comunica la volontà del ministro Speranza, in caso in cui ci siano le condizioni, di far tornare le squadre in campo. “Si va verso una buona direzione – ha dichiarato la Zampa a ‘Radio Punto Nuovo’ – L’idea è far riprendere gli allenamenti di squadra, poi verificare lo stato epidemiologico dopo 15 giorni e capire se effettivamente si potrà tornare a giocare”.

“Si cerca una mediazione, tutti entrano in ritiro sani e devono restare sani – ha proseguito – Speranza lascerà le valutazioni al comitato tecnico e scientifico, non è contrario alla riapertura, anzi. Ma vuole che tutto avvenga in sicurezza”.

