Una relazione lunga ed un figlio: per Sabrina Salerno marito e frutto del loro amore contano tutto. Lei parla anche dei suoi fidanzati passati

È tempo di confessioni per Sabrina Salerno. L’icona pop degli anni’ 80 e ’90 in Italia ha preso parte alla trasmissione ‘I Lunatici’, on air su Rai Radio 2 di notte. Il programma è noto per intervistare tanti vip, che si prestano volentieri a svelare alcuni aspetti privati della loro vita.

E così ha fatto anche la Salerno. La 53enne cantante originaria di Genova, e che da molto tempo vive in Veneto assieme al marito ed al loro figlio, ha parlato proprio di amore. Un argomento che spesso solletica la curiosità dei fans in merito al proprio beniamino di riferimento. “Ai tempi in cui divenni famosa ero anche molto giovane e cercavo il mio principe azzurro. Ma io ero sfortunata, mi innamoravo di persone che puntualmente mi evitavano. Non mi filava nessuno e mi sentivo assai sola. Pensavo che fosse a causa della mia celebrità e che questo fosse un prezzo da pagare per la notorietà”.

Sabrina Salerno marito, il loro amore dura dal lontano 1992

La cantante confessa quindi: “Ho avuto solo tre fidanzati. Il primo serio solamente nel 1991, poi un altro dopo pochi mesi. Infine nel 1992 ho conosciuto l’uomo che è poi diventato mio marito, Enrico Monti”. Da lui, Sabrina ha avuto Luca. “Il resto delle mie frequentazioni è il nulla più totale, negli anni ’80 mi desideravano superficialmente”. Ma mai nulla di serio, anche se la cantante ammette che poi in diversi ci hanno riprovato tempo dopo. Anche alcuni che inizialmente le piacevano. Ma hanno tutti ricevuto un due di picche. Con Enrico Monti invece l’amore dura da quasi 28 anni. La loro lunga relazione è sfociata nel matrimonio, ma dopo tanti anni di fidanzamento, soltanto nel 2006. “In quarantena l’ho avuto a casa sempre e mi piaceva, ora ha ricominciato ad andare in ufficio. E pensare che in vacanza invece litighiamo spesso. Ma in quarantena mai una volta”.

Enrico ha fatto anzi da spalla forte alla cantante, come lei stessa svela. Anche il loro figlio ha dato un gran supporto alla mamma. “Ero abituata a prendere 4 aerei al mese, tutto ciò mi ha spiazzata”.