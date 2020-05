Wanda Nara e lo smart working più provocante di sempre – FOTO

Wanda Nara resta ancora a casa per il momento a curare il suo lavoro e i suoi affari: ma la showgirl argentina stuzzica la fantasia dei fan su Instagram

Primi giorni di Fase 2 per l’Italia, con il ritorno al lavoro di diversi milioni di persone. Per molti, però, è ancora tempo di restare a casa. Sia per coloro le cui attività non hanno ancora riaperto, sia per quelli che possono gestirsi in smart working. Come per Wanda Nara, che per il momento può non allontanarsi dalla sua famiglia e dalla sua villa sul lago di Como.

Wanda Nara, sotto la maglietta niente: lo scatto malizioso

Lady Icardi ha il vantaggio di poter fare di casa propria il suo ufficio. Un vantaggio non da poco, visto che ci si può organizzare con tutte le proprie comodità. Persino quelle più insospettabili. La showgirl argentina ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in un momento di pausa. E il dettaglio che si è presentato agli occhi dei followers ha lasciato a bocca aperta.

Wanda si è immortalata infatti in abbigliamento prettamente casalingo, con il pantalone della tuta e con una maglietta molto semplice. Sotto la maglietta, però…niente. Nessun capo di abbigliamento intimo. Una scelta che oltre a essere un inno alla comodità ha anche acceso, eccome, la fantasia di tutti i fan.

