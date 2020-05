Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 9 maggio

La Protezione civile, nella giornata di oggi sabato 9 maggio diramerà il bollettino in merito ai numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia

Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile è stato pubblicato il bollettino quotidiano che aggiorna la situazione dell’epidemia da Covid-19 in Italia. I soggetti attualmente positivi sono ad oggi 84.842, ossia 3.119 in meno rispetto a ieri, mentre i casi totali di contagio salgono a 218.268, con un incremento di 1.083 unità. Si aggiorna il bilancio delle vittime che arriva a 30.395 con 194 decessi nelle sole ultime 24 ore. I guariti sono, infine, 103.031, ossia 4.008 in più.

Bollettino Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di venerdì 8 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile nella giornata di ieri ha reso noto in merito all’epidemia da Covid-19 in Italia che i soggetti positivi erano scesi 87.961, 1.663 in meno rispetto a venerdì. Decrescita anche per quanto riguardava i pazienti ricoverati in terapia intensiva 1.168. Registrati purtroppo 243 decessi che nella giornata di ieri hanno portato il bilancio complessivo a 30.201. I guariti erano, invece, 99.023.Infine la Protezione Civile ha reso noto che il numero dei soggetti risultati positivi al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 217.185.

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 di giovedì 7 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile nella giornata di giovedì ha reso noto in merito all’epidemia da Covid-19 in Italia che i soggetti positivi erano scesi 89.624, 1.904 in meno rispetto a mercoledì. Decrescita anche per quanto riguardava i pazienti ricoverati in terapia intensiva 1.311. Registrati purtroppo 274 decessi che nella giornata di ieri hanno portato il bilancio complessivo a 29.958. I guariti erano, invece, 96.276.

Infine la Protezione Civile ha reso noto che il numero dei soggetti risultati positivi al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 215.858.