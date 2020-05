Covid-19, gli ipertesi rischiano il 33% in più: lo studio

Covid-19, uno studio ha calcolato il rischio maggiore di coloro che sono affetti da ipertensione, dislipidemia e cardiopatia.

Il mondo sta affrontando la minaccia coronavirus: i casi aumentano giorno dopo giorno così come i decessi. Al momento i positivi su tutto il pianeta sono più di 4 milioni. Gli studiosi di tutto il mondo continuano ad effettuare ricerche per scoprire nuovi e importanti aspetti sul nuovo Covid-19. In tantissimi laboratori, invece, gli esperti stanno cercando di mettere a punto una cura efficace e il vaccino.L’agenzia regionale di Sanità (Ars) della Toscana ha condotto uno studio per approfondire il legame tra patologie come ipertensione, dislipidemia, diabete, cardiopatia ischemica con il coronaviurs.

Gli ipertesi rischiano il 33% in più: lo studio

Stando all’approfondimento dell’Agenzia regionale di sanità della toscana, i soggetti toscani con ipertensione, dislipidemia, diabete e cardiopatia ischemica hanno mostrato un rischio di contrarre il coronavirus rispettivamente 33,29,9 e 8 volte superiore rispetto alla popolazione generale. Il tasso di mortalità è nettamente più alto nelle persone anziane (dai 75 in poi): in questa classe d’età è molto probabile la presenza di queste patologie elencate. “Questo è un chiaro segnale di quali siano le popolazioni che dobbiamo proteggere dalla circolazione del virus”: il commento dell’Ars. Qualche mese fa i ricercatori cinesi calcolando il rischio di letalità osservarono che nei pazienti con ipertensione e scompensi cardiaci la percentuale era nettamente più alta.

La Toscana è al momento una delle regioni italiane più colpite dal virus: il numero di contagi è inferiore soltanto a Lombardia (prima con distacco), Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto.