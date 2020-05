Covid-19, il direttore dell’istituto di ricerche farmacologiche Giuseppe Remuzzi ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della differenza tra i malati di oggi rispetto a quelli di due mesi fa.

L’Italia continua ad affrontare l’emergenza coronavirus: nel nostro paese il trend è in discesa ma il numero dei positivi attuali è pari a 84.842. Il sistema sanitario nazionale ha affrontato una minaccia senza precedenti fino a qualche giorno fa: negli ospedali venivano riempiti tutti i posti nella terapia intensiva. Da qualche giorno, per fortuna, sta calando con un buon ritmo il numero di pazienti in terapia intensiva e di quelli ricoverati in ospedale con sintomi. Il direttore dell’istituto farmacologiche Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni per commentare le differenze tra i malati di Covid-19 attuali rispetto a quelli di due mesi fa.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, nuova moda negli Usa: party per contagiarsi

Covid-19, le parole di Giuseppe Remuzzi

Giuseppe Remuzzi ha spiegato che i malati di adesso sono completamente diversi rispetto a quelli di qualche settimana fa. “I malati oggi sono meno gravi, ci sono meno ricoveri. Prima arrivavano nel pronto soccorso 80 persone tutte con difficoltà respiratorie gravi, oggi ne arrivano dieci e otto le puoi mandare a casa”. Nel corso del suo intervento alla trasmissione ‘Piazza Pulita’, l’esperto ha precisato di non sapere se il virus è mutato o se è mutata la carica virale. “L’unica cosa che posso dirvi è che sembra di essere di fronte ad una malattia molto diversa da quella che ha messo in crisi le nostre strutture”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Via libera agli agriturismi nella fase 2

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Secondo l’ultimo bollettino della protezione civile, ci sono stati 194 decessi nelle ultime 24 ore mentre i guariti sono cresciuti di 4mila unità.