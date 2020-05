La bella Elettra Lamborghini ha una automobile decisamente particolare. E se ne prende cura con un lavaggio fatto in casa, come nessuno mai.

Se sei Elettra Lamborghini e fai parte di una famiglia diventata celebre per annoverare tra i più rinomati costruttori di auto, allora non puoi non dedicare un post social dedicato alle quattro ruote. Ed è proprio quello che ha fatto la 25enne cantante emiliana.

La esuberante Elettra ha realizzato, qualche giorno fa, alcune storie pubblicate sul suo profilo personale Instagram nelle quali lei stessa è impegnata a lavare la propria vettura. Il veicolo è del tutto peculiare e bizzarro. Si tratta di una vettura completamente fucsia, come non se ne possono vedere in giro. E lei accompagna le immagini dall’affermazione: “Entusiasmo sempreh”. Un incitamento ai suoi tanti fans a non mollare ed a non perdere il buonumore, nonostante le settimane e settimane vissute da tutta Italia in quarantena. Situazione che comunque è ormai comune anche al mondo intero.

Elettra Lamborghini auto, il lavaggio è caldissimo

Lei se ne sta in casa e trascorre le giornate in compagnia del suo fidanzato, Nick van de Wall, noto come ‘AfroJack’ negli ambienti musicali. Ed ogni giorno i due trovano il modo di divertire e di far svagare i loro followers. Sono tanti i siparietti messi su dalla coppia, che per il prossimo mese di settembre ha anche in programma di sposarsi.

Visualizza questo post su Instagram Quarantine day 50 🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🤣 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 26 Apr 2020 alle ore 10:12 PDT

L’augurio è che le nozze possano svolgersi regolarmente senza la necessità di incappare in un rinvio, come invece capitato a tanti.

