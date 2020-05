Elettra Lamborghini prende il sole in compagnia: lo scatto bollente

Elettra Lamborghini prende il sole in compagnia del suo amato cagnolino: lo scatto bollente infiamma i social

Elettra è uno dei personaggi più amati del web. Da qualche anno è diventata famosa sui social per il suo stile eccentrico e provocante, ma quest’anno ha deciso di tentare ad espandere ancora di più il suo pubblico. Infatti, ha partecipato al Festival di Sanremo e la sua “Musica (e il resto scompare)” ha riscosso un grandissimo successo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Maria De Filippi | il disturbo che le toglie il sonno | “Una ossessione”

Elettra Lamborghini prende il sole in giardino

Adesso invece si sta “godendo” questa quarantena, cercando di rilassarsi in vista degli impegni che avrà appena la pandemia globale sarà finita. La cantante, infatti, presto convolerà a nozze. Ha affermato che non rimanderà il matrimonio, che è tutto pronto, questo significa che avverrà abbastanza “tardi” da pensare che tutto questo sarà finito e al contempo abbastanza presto da poter preparare tutto. Intanto, segue una dieta ferrea grazie alla quale ha perso sei chili e prende il sole in giardino. Oggi, come potete vedere nella foto qui sopra, era in buonissima compagnia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Elettra Lamborghini | e tutto è bollente | lei lava la sua auto così | FOTO

Elettra è uno dei personaggi, o meglio, delle protagoniste indiscusse di questa quarantena. Infatti sta facendo del suo meglio per fare compagnia ai followers, ma anche per intrattenersi, inserendo box delle domande nelle sue storie e tanto altro. Ci racconta sprazzi di vita quotidiana insieme al suo fidanzato e cerca di trarre il meglio da questa “clausura” a cui siamo costretti da mesi.