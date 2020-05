In Germania tre cantoni verso il ritorno al lockdown

Un cantone in Germania ha subito richiuso tutto per un maxi contagio in un impianto di carne e altri due probabilmente faranno la stessa cosa.

In Germania, appena due giorni dopo l’annuncio di un graduale ritorno alla normalità, un cantone ha ripristinato il lockdown e altri due pensano di farci ritorno perché i contagi da Covid-19 sono risaliti. Nel Nord Reno-Westfalia, a Coesfeld, sono stati infettati oltre 100 dei 1.200 dipendenti in un impianto di carne, che è stato subito chiuso. Le restrizioni sono tornate quindi in vigore. Schleswig-Holstein e Greiz gli altri due cantoni sono a rischio di chiudere di nuovo.

