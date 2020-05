Da Maria De Filippi giunge una ammissione inaspettata che riguarda un aspetto della sua vita privata. “È qualcosa di preoccupante”.

È la regina incontrastata della televisione italiana: Maria De Filippi da decenni occupa una posizione di rilievo in quello che è il piccolo schermo di casa nostra.

Da sempre abbiamo di lei l’immagine di una donna forte, di carattere ma al tempo stesso capace pure di instaurare una forte empatia. Difatti non è rato vederla emozionarsi con quelli che sono i suoi ospiti. Pensiamo alle occasioni in cui ha incontrato Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, il cui successo è nato grazie a lei. Ed è proprio questa la vera Maria De Filippi: una donna capace di emozionarsi e di dare risalto a quelle che sono le sue fragilità. Lei poi ha fatto sapere in passato di soffrire di un disturbo particolare che spesso le impedisce il regolare svolgimento del sonno notturno. Una cosa che l’ha portata più volte a chiedere dei consulti medici.

Maria De Filippi, la sua grande paura

Visualizza questo post su Instagram Gaia è la vincitrice di #amici19 🏆🎊 Un post condiviso da Maria De Filippi (@mariadefilippiiof) in data: 3 Apr 2020 alle ore 4:42 PDT

‘Queen Mary’ ne ha fatto menzione in occasione di una ospitata dalla concorrenza a ‘Che Tempo che Fa’, da Fabio Fazio. Tale disturbo è una certa forma di ipocondria, che la porta a dare fin troppa gravosa importanza a quelli che sono dei piccoli disturbi. Il risultato è cadere ogni volta in uno stato di preoccupazione eccessiva per la sua salute. Lei stessa ha affermato di avere memorizzati nella sua rubrica telefonica sul cellulare i numeri di diversi specialisti, specializzati in diversi ambiti.

“Ci sono un otorinolaringoiatra, una dottoressa primario in Rianimazione ed un’altra dottoressa che conosce qualsiasi cosa sul mio conto”.