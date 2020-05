New York, una bimba muore per un’infezione misteriosa. Le prime ipotesi rimandano al coronavirus. Ma niente è ancora certo

La notizia arriva da New York. Una bambina di cinque anni è morta nella giornata di ieri. Non è ancora stata accertata la causa del decesso, ma alcuni fatto rimandano al coronavirus. L’epidemia nella Grande Mela sta degenerando e quindi non dovremmo stupirci se il motivo fosse proprio legato al virus. I report medici parlano di un’infezione misteriosa. Il covid-19 fa da contenitore a questo tragico evento, l’indagine è appena iniziata.

New York, una morte misteriosa

E’ successo ieri, una morte improvvisa legata probabilmente al virus che tutti noi stiamo combattendo. Gli istituti sanitari stanno indagando sulla rara sindrome che ha colpito la bambina di appena 5 anni. Secondo il Governato di New York Andrew Cuomo, si tratta di un’infiammazione multisistemica pediatrica che i dottori chiamano “pediatric multisystem inflammatory syndrome“. Altri 73 bambini sono affetti dalla stessa malattia.

L’infiammazione misteriosa. Inizio di un nuovo capitolo

Il tragico evento potrebbe aprire una nuova parentesi legata al covid-19. Il governatore della metropoli americana durante la conferenza stampa ha sottolineato proprio la probabilità che si tratti di una nuova malattia legata ai bambini, visto che già altri ne sono affetti. Così a differenza di Trump che pensa già alla ripartenza, Cuomo ha prorogato il lockdown, annunciando una nuova stretta per gli assembramenti.

Intanto continuano le indagini e niente è stato ancora accertato. Bisognerà fare attenzione però perché questo tragico evento potrebbe essere un campanello d’allarme.