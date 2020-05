Sanremo 2021 e Amadeus, Fiorello dichiara: “Un incubo”. In questo periodo di quarantena il nostro pensiero vola già al prossimo Festival

Sanremo 2020 è stato sicuramente uno dei più amati degli ultimi anni. La conduzione di Amadeus e Fiorello è piaciuta tantissimo al pubblico, e tra risate, colpi di scena e tanto altro, il pubblico ha chiesto a gran voce di rivederli sul palco anche l’anno prossimo. E alla fine pare proprio che saremo accontentati.

Sanremo 2021, Amadeus al timone pure l’anno prossimo

Dopo mesi, Fiorello è tornato a parlare del Festival. Ha pubblicato una foto del suo amico Amadeus, quando era più giovane, e con la didascalia: “Questa notte ho fatto un incubo”. Tagga poi sia il suo amico che la moglie, Giovanna. La foto sembra proprio un ritaglio di giornale, tanto è bastato al comico per farne un post e prendere in giro il suo amico di una vita. Una foto dove il conduttore, giovanissimo, sorride e alza le mani avvolto in uno sgargiante vestito rosso. Questo post regala ai fan un possibile scenario futuro, usando proprio l’hashtag “Sanremo 2021” facendo capire proprio che si parla di futuro. Si tratta di uno scherzo o di una rivelazione?

Intanto il post ha raggiunto il record di likes. Piovono commenti dei fans che gridano di volerli rivedere sul palco per il prossimo Festival. In questo periodo storico drammatico, aggrapparci alla musica e al Festival della Canzone Italiana è sicuramente un bel modo per non pensare a quello che ci sta succedendo.