Silvia Romano, arriva il tweet del Presidente Conte

Il premier annuncia via social la liberazione di Silvia Romano, la giovane milanese rapita in Kenia nel 2018

“Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia!”.

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia su Twitter la liberazione della ragazza milanese e volontaria della Ong Africa Mileledi. Silva, a soli 25 anni, è stata rapita il 20 novembre 2018 in Kenia da un commando di uomini armati nel villaggio di Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi.

La giovane si trovava in Africa, lavorando per la onlus marchigiana, per partecipare a progetti di cooperazione internazionale. Silvia seguiva un progetto di sostegno all’infanzia con i bambini di un orfanotrofio.

Silvia Romano, la felicità del papà

“Questa è una bellissima notizia” così il padre di Silvia Romano ha detto alla testata Open. Enzo Romano non ha nascosto la felicità ma è cauto: “Io ancora non ho parlato con Silvia e non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale dalla Farnesina, non li ho ancora sentiti – ha specificato – Ma se lo dice Conte, deduco sia così. Non so se reggo o non reggo, devo capire bene… datemi qualche ora per capire bene. Questo è un momento delicato”.

Dopo l’annuncio del presidente Conte è arrivato anche il messaggio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

“Lo Stato non lascia indietro nessuno – ha scritto – un abbraccio alla sua famiglia”. Di Maio non ha risparmiato un ringraziamento al lavoro svolto in questi anni. “E un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato”.

Dalle prime notizie arrivate la giovane milanese è stata liberata dopo essere stata prigioniera in Somalia.