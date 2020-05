Alba Parietti, il lutto infinito: “Oggi fa ancora più male” – FOTO

Alba Parietti, il lutto infinito: “Oggi fa ancora più male”. Oggi è la festa della mamma e, per l’occasione, Alba ha voluto ricordare la sua

Oggi è la festa della mamma per tutti, anche per chi una mamma non ce l’ha più. Alba si è lasciata andare ad una dedica davvero preziosa in ricordo della sua mamma. L’amore è immutato, come il dolore per la scomparsa che è avvenuta nel 2011: un dolore immenso che non la lascia respirare solo al pensiero.

Alba Parietti e il dolce ricordo per la festa della mamma

Nella foto spicca il sorriso di Grazia Dipietromaria, sua madre, e la didascalia è particolarmente commovente. “Sto per addormentarmi, sento ancora la tua carezza che mi carezza” scrive la showgirl. “Ti sdraiavi accanto a me e non sentivo più quel senso di paura che avevo dentro”. Una dedica che spiazza anche chi una mamma ce l’ha ancora, ma soprattutto chi, come lei, prova questa triste sensazione. Un post coraggioso e pubblico, che rivela un ricordo particolarmente intimo legato alla sua amata mamma.

La dedica è piaciuta molto ai suoi followers che, attraverso likes e commenti, l’hanno mostrato tutta la loro solidarietà. Una vicinanza di cui oggi Alba ha bisogno più che mai: la perdita di una mamma è qualcosa che non si supera mai, un lutto infinito. Un dolore destinato a rimanere dentro per sempre, soprattutto e in particolar modo in queste occasioni.