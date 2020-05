Bimba azzannata dal cane dei nonni, è in fin di vita. Avrebbe dovuto essere un giorno come tanti, poi la terribile tragedia

Una bambina di un anno e dieci mesi è stata azzannata alla testa da un cane dei nonni e versa in gravissime condizioni. Una terribile tragedia e soprattutto inaspettata, nessuno pensava che potesse succedere una cosa del genere. Tutto è successo davvero in pochi attimi e l’intervento della famiglia è servito a ben poco.

Tutto ciò è accaduto a Cividate Camuno, in provincia di Brescia. La bimba stava giocando nel giardino della casa dei nonni quando è stata aggredita da un cane di razza boxer. Un attimo di distrazione che è stato fatale: è stata subito chiamata l’ambulanza, ma le condizioni della bambina danno davvero poche speranze.

Durante il trasporto in ospedale, la piccola avrebbe addirittura accusato un arresto cardiaco e le sue condizioni sono definite disperate. Al momento la bambina è in ospedale e i medici stanno facendo tutto il possibile. Avrebbe dovuto essere una domenica come tante e invece si è trasformata in una terribile tragedia.

