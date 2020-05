Burioni da Fazio: “Ci sono speranze, vi spiego quali”

Roberto Burioni è stato ospite di Fazio a ‘Che tempo che fa’: il noto virologo ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni.

Il coronavirus continua a diffondersi nel mondo: i casi positivi confermati hanno superato la soglia dei 4 milioni. In Italia il trend è in discesa ma bisogna mantenere la guardia alta: il virus non è sparito e il pericolo di una seconda ondata è dietro l’angolo. Bisogna mantenere la distanza di sicurezza, indossare le mascherine, uscire solo per necessità o per lavoro ed evitare assembramenti. Durante il periodo dell’emergenza, Roberto Burioni è stato molto attivo sia sui social che nelle trasmissioni televisive. Il noto virologo ha spesso rilasciato aggiornamenti, smentito fake news e svelato snodi importanti. Ospite a ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio, Burioni ha rilasciato alcune dichiarazioni regalando una speranza in un momento così difficile.

LEGGI ANCHE –> Rsa Savona, positivi il 100% degli ospiti: medici increduli

Burioni da Fazio: le importanti dichiarazioni

Roberto Burioni, ospite di Fazio, ha parlato della sperimentazione di un vaccino studiato da alcuni ricercatori cinesi. “La prima sperimentazione sugli animali di un vaccino cinese contro il coronavirus ha avuto ottimi risultati. Questi ricercatori hanno ripetuto la stessa cosa fatta con la poliomelite, hanno disattivato il virus in laboratorio e hanno ottenuto una protezione importante”. Il virologo ha parlato anche della terapia del plasma, una tematica trattata da molti nell’ultimo periodo. “Il dato preliminare è importante ma servono risultati definitivi per avere la conferma che la cura funzioni”. Continua a far discutere la cura con il plasma dei pazienti guariti che hanno sviluppato anticorpi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio al 10 maggio

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Burioni ha anche spiegato che il bilancio attuale è abbastanza positivo e ha chiesto ai cittadini di continuare ad essere attenti e prudenti.