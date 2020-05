La bellissima Emily Ratajkowski fa ancora una volta sfoggio dell’avvenenza e della femminilità di cui è dotata. Più bella che mai.

Con più di 26 milioni di followers soltanto su Instagram, Emily Ratajkowski può ben dire di avere l’equivalente di una intera nazione che ne segue le sorti e la ammira di giorno in giorno, di post in post. La bellissima modella statunitense è solita pubblicare dei contenuti che la riguardano, con cadenza quotidiana.

Ed anche il più semplice scatto le vale migliaia e migliaia di ‘mi piace’ e di commenti in media. Segno che la sua potenza mediatica è di una forza inimmaginabile. Tra le foto più recenti che Emily ha reso pubbliche ce n’è una che la ritrae con un abito striminzito che in pratica non nasconde nulla. Il resto lo fanno il suo sguardo da cerbiatta e le labbra prominenti su quei suoi lineamenti gentili. Il tutto per il ragguardevole traguardo di ben un milione e 400mila likes, con anche un numero spropositato di commenti: quasi 5mila. Con Emily non ci si annoia mai. Molte delle foto che la riguardano sono fatte dal marito, abitudine aumentata con la reclusione forzata in casa a causa della quarantena.

Emily Ratajkowski, bella sempre più ogni volta

Visualizza questo post su Instagram 💫 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 8 Mag 2020 alle ore 9:17 PDT

Lei poi ha parlato della sua condizione di top model. “Il modo in cui utilizzo la mia immagine e in cui guadagno dalla mia figura di modella è dettato dalla sopravvivenza, piuttosto che dalla volontà di rappresentare chi sono veramente. Essere modella e posare è stato un modo fantastico per me di fare soldi e guadagnare un po’ di stabilità. Inaspettatamente, poi, è arrivata anche la fama, una cosa che né mi aspettavo né volevo davvero quando ero più piccola”.

Visualizza questo post su Instagram by husband Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 4 Mag 2020 alle ore 8:50 PDT

Poi però arriva anche una puntualizzazione. “Anche se in fondo probabilmente ogni ragazza di 20 anni vuole diventare un po’ famosa”.