Laura Pausini, dedica speciale per la figlia Paola e il ricordo con la mamma

View this post on Instagram

L’arcobaleno della nostra mascherina io provo a farlo vivere ogni giorno nel cuore di Paola da quando sono diventata la sua mamma. Non avrei mai pensato di vivere questa esperienza con lei, ma voglio insegnarle a guardare i colori della vita, perché l’arcobaleno io ho imparato a vederlo tante volte solo grazie alla mia mamma… come vedete nella seconda foto. Buona #FestaDellaMamma a tutti e specialmente alla mia @ballardinigianna! Cada día intento que el arcoíris de nuestra mascarilla viva en el corazón de Paola desde que me convertí en su madre. Nunca pensé que viviría esta experiencia junto a ella, pero quiero enseñarle a percibir los colores de la vida, porque al arcoíris aprendí a verlo muchas veces solo gracias a mi madre… como podéis ver en la segunda foto. Feliz #DíaDeLaMadre para todas, especialmente a la mía @ballardinigianna. Since I became her mother, I try everyday to make Paola live the rainbow in her deep heart. I would never thought I would live such this experience with her, but I want to teach her how to look at the colors of life, because I learnt how to see the rainbow only thanks to my mum… as you can see in the second picture. Happy #MothersDay to everybody, especially to my mother @ballardinigianna. Todos os dias tento que o arco-íris de nossa máscara viva no coração de Paola desde que me tornei sua mãe. Nunca pensei que viveria esta experiência com ela, mas quero ensiná-la a olhar os cores da vida, porque aprendi a ver o arco-íris muitas vezes graças à minha mãe … como vocês podem ver na segunda foto. Feliz #DiaDasMães, especialmente à minha @ballardinigianna! L'arc-en-ciel de notre masque, j'essaie de le faire vivre tous les jours dans le cœur de Paola depuis que je suis devenue sa mère. Je n'aurais jamais pensé vivre cette expérience avec elle, mais je veux lui apprendre à regarder les couleurs de la vie, parce que l'arc-en-ciel, j'ai appris à le voir de nombreuses fois seulement grâce à ma mère… comme vous pouvez le voir dans la deuxième photo. Joyeuse #FêteDesMères à toutes les mamans et surtout à la mienne @ballardinigianna! #Mamma #Mother #Love #Rainbow