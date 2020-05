La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio al 10 maggio

Come di consueto, il Dipartimento della Protezione Civile ha aggiornato il bollettino e la mappa regione per regione relativi all’epidemia da Covid-19 in Italia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato circa un’ora fa il bollettino e la mappa regione per regione in merito alla situazione dell’epidemia da coronavirus nel nostro Paese. Stando agli ultimi dati prosegue il calo dei soggetti attualmente positivi e dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che evidenzia l’allentamento della morsa dell’epidemia in Italia. In aumento i pazienti guariti, che ieri hanno superato la soglia dei 100mila casi e che da giorni hanno superato il numero dei soggetti attualmente positivi. Purtroppo prosegue l’aumento dei decessi che ad oggi sono oltre 30mila con un decremento di 165 vittime, numero comunque più basso rispetto agli incrementi giornalieri registratisi durante le scorse settimane.

Leggi anche —> Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 10 maggio

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati aggiornati al 10 maggio, salgono ancora i guariti nel nostro Paese

Il bollettino quotidiano della Protezione Civile evidenza un nuovo calo di soggetti attualmente positivi che ormai si registra da giorni. Stando ai dati, ad oggi sono 83.324, con un decremento nelle ultime 24 ore di 1.518 unità. Scendono anche i pazienti ricoverati presso i reparti di terapia intensiva italiani, 1.027 complessivamente con un calo di 7. Parallelamente, altro dato positivo è l’aumento dei guariti nel nostro Paese che ad oggi ammontano a 105.186, ossia 2.155 in più rispetto alla giornata di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 165 decessi che hanno portato il bilancio delle vittime a 30.560. Infine nel bollettino è stato diffuso il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza: 219.070 in totale, con un incremento rispetto a ieri di 802 casi.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, domenica 10 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 81.507 – 14.986 – 36.331;

– Piemonte – 28.665 – 3.367 – 11.648;

– Emilia Romagna – 26.796 – 3.845 – 15.760;

– Veneto – 18.722 – 1.657 – 11.474;

– Toscana – 9.774 – 942 – 4.685;

– Liguria – 8.788 – 1.281 – 4.607;

– Lazio – 7.165 – 557 – 2.322;

– Marche – 6.533 – 960 – 2.322;

– Campania – 4.588 – 391 – 2.282;

– Trento – 4.295 – 441 – 3.068;

– Puglia – 4.313 – 448 – 1.196;

– Sicilia – 3.327 – 256 – 1.002;

– Friuli Venezia Giulia – 3.130 – 310 – 1.969;

– Abruzzo – 3.103 – 359 – 1.073;

– Bolzano – 2.569 – 290 – 1.820;

– Umbria – 1.411– 71 – 1.227;

– Sardegna – 1.340 – 120 – 705;

– Valle d’Aosta – 1.157 – 139 – 905;

– Calabria – 1.132 – 91 – 445;

– Basilicata – 385 – 27 –215;

– Molise – 370 – 22 – 130.

Leggi anche —> Giuseppe Conte lancia un messaggio: novità su vacanze e riaperture anticipate

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi a Bolzano, in Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise. Almeno un caso di contagio, invece, in ogni regione italiana.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.