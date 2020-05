Gli effetti del coronavirus si abbattono anche sul Fisco. Ci sono alcune importanti novità: ecco quando è più conveniente presentare la dichiarazione dei redditi per il modello 730.

Il coronavirus ha scatenato una crisi sanitaria, una crisi economica e ha condizionato le vite di tutti. Anche il governo è stato obbligato a modificare aspetti importanti del paese, fisco compreso. Dal giorno 5 maggio i contribuenti possono giovarsi della dichiarazione precompilata sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Sono rimaste salve, inoltre, le altre modalità tra cui quelle di affidarsi ad un intermediario come un caf o un commercialista. A causa dell’emergenza coronavirus, sarà possibile inviare in via telematica la copia per immagine della delega al caf o al professionista. Il termine per l’invio del modulo è stato prorogato al 30 settembre 2020: questa è una delle decisioni del governo a causa dell’emergenza coronavirus.

Modello 730: quando è più conveniente inviarlo

I contribuenti hanno una certa ‘libertà di scelta’ e possono decidere quando inviare la dichiarazione dei redditi. Tutti possono scegliere qual è il momento migliore in base alla situazione. Bisogna distinguere due situazioni. E’ più conveniente inviare il prima possibile il modello 730/2020 a credito: presentando la dichiarazione il 14 maggio si potrebbe ricevere l’accredito tra giugno e luglio. Chi invece deve presentare un modello a debito, se non ha possibilità di saldare nell’immediato, può convenientemente inviare la dichiarazione il più tardi possibile.

Il Governo ha deciso di anticipare di un anno il nuovo calendario del 730 che prevede la possibilità per i contribuenti di presentarlo entro il 30 settembre.