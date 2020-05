L’attrice lombarda Paola Perego racconta al suo pubblico i momenti più difficili che hanno occupato la sua vita: “Mi stavo per rompere…”

La conduttrice televisiva di origini lombarde Paola Perego ha raccontato senza freni i momenti più complicati della sua vita trascorsi durante il suo lungo esilio dalla tv. La 54enne di Brugherio aveva iniziato la sua lunga carriera come modella per poi farsi spazio tra i protagonisti del mondo dello spettacolo. La sua vita inizia in discesa a sfilare sulle passerelle della moda. Poi l’esordio ad Antenna 3 ha dato il via ad un crescendo di enormi soddisfazioni fino ad arrivare all’apice del suo obiettivo.

Il ruolo di conduttrice l’aveva sempre affascinata ed è riuscita a raggiungerlo dopo che i palinsesti più noti della rete Mediaset si erano accertati delle sue capacità. Prima Canale 5 poi Italia 1 hanno aperto alla possibilità di crearsi un pubblico tutto suo. L’orizzonte televisivo si allarga anche sui canali della Rai dove ha conosciuto il comico Francesco Paolantoni. Da Gennaio 2019 conduce in sua compagnia una trasmissione molto amata dal pubblico, Superbain.

La Pandemia da coronavirus però ha bloccato ogni programma televisivo in chiaro e Paola ne approfitta portando a termine un nuovo obiettivo. Un libro autobiografico dal titolo Dietro le quinte delle mie paure, dove l’attrice brianzola racconta stralci colmi di suspance della sua vita privata.

LEGGI ANCHE —–> Lucio Presta sfogo di fuoco su Barbara D’Urso: “orrore in tv” – VIDEO

Tra Paola Perego e i sorrisi ricchi di soddisfazioni

Durante la scrittura del suo testo autobiografico, in uscita il prossimo 12 Maggio Paola Perego mostra al suo amato pubblico il lato più oscuro che ha occupato la sua lunga vita da star. Nelle sue pagine ricche di momenti di suspance, la conduttrice lombarda rivela momenti shock che danno un’immagine diversa da come siamo abituati a vederla.

Tra un rigo e l’altro l’attrice parla della lunga battaglia contro l’ansia e gli attacchi di panico. I due nemici inseparabili per lungo tempo che hanno richiamato atteggiamenti autolesionisti. “Sono arrivata quasi a rompermi un braccio” – spiega Paola Perego nel cuore del suo lungo racconto.

Un messaggio condiviso con i suoi fan di Instagram che hanno assaggiato un primo squillo del romanzo con stupore e meraviglia. Gli atteggiamenti sadici e masochisti della conduttrice Rai erano giustificati dal desiderio di uscire dal bunker del male impossessatosi del suo sorriso.

LEGGI ANCHE —–> Paola Perego con le stampelle, brutto infortunio in quarantena

Ma i momenti drammatici in cui il Mostro, come la Perego lo definisce, sembrano oramai acqua passata