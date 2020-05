Silvia Romano è tornata finalmente in Italia. La volontaria ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute e mentali: le sue parole

Questo pomeriggio alle ore 14 è arrivato a Ciampino il volo militare che ha riportato in Italia Silvia Romano. La volontaria è rimasta bloccata nelle mani dei sequestratori in Africa per ben 18 mesi. Non sono stati mesi facili per lei: nei prossimi giorni avrà un confronto con i carabinieri e con il pubblico ministero Sergio Colaiocco. L’interrogatorio potrebbe durare diverse ore: ci sono molti quesiti e dubbi da chiarire. Nella giornata di ieri il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte annunciò al paese la notizia positiva. “Silvia Romanoo è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia”.

Silvia Romano: le sue parole a caldo

Le immagini dell’aeroporto di Ciampino hanno commosso milioni di italiani. La ragazza ha abbracciato il papà, la mamma e la sorella e ha salutato con il gomito il premier Conte e il ministro Di Mario. Queste le sue parole a caldo: “Sto bene fisicamente e mentalmente per fortuna. Sono felicissima, dopo tanto tempo è bello essere tornati.” Come scritto da Open, Silvia ha svelato di essersi convertita all’Islam per libera scelta. “Ora voglio passare tanto tempo con la mia famiglia”.

Dopo l’interrogatorio Silvia sarà probabilmente trasferita con un aereo militare a Milano. Conte ha orgogliosamente affermato la presenza dello Stato.