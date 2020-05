Il primogenito dell’inedita coppia Albano Carrisi e Romina Power, Yari ritrae gli aspetti negativi della sorella minore Yilenia

La coppia di coniugi Carrisi più chiacchierata della televisione italiana torna a far parlare di sè in un’inedita intervista. Yari, primogenito di Albano Carrisi e Romina Power rimarca il tema dell’improvvisa scomparsa della sorella Ylenia lasciando di stucco il pubblico. La sorella Ylenia era sparita nel nulla da un momento all’altro lanciando nello sconforto più totale la coppia Albano-Romina. A distanza di tempo emergono nuovi particolari riguardo la sua crisi esistenziale.

L’obiettivo della coppia di cantanti famosa nella tv italiana era quello di veder realizzati i sogni di Yilenia, la quale è risultata un soggetto sempre misterioso e di difficile interpretazione. Le opinioni sulla sua scomparsa sono legate ad una brama feroce di fuggire dai riflettori, fino ai pensieri di una drammatica morte. Le difficoltà di affrontare la vita col sorriso e la forte sensibilità nel lasciarsi andare a momenti di broncio e di sconforto hanno messo a repentaglio la relazione della famosa coppia di cantanti.

La decisione di Ylenia di andare a New Orleans aveva convinto i genitori ad accompagnarla a quello che pensavano potesse essere il suo sogno. Da quel momento in poi è calato il buio nella famiglia Carrisi, decisamente provata dalla sua inspiegabile scomparsa.

LEGGI ANCHE —–> Ylenia Carrisi scomparsa anni fa, Al Bano: “So dov’è mia figlia”

Le rivelazioni di Yari sulla sorella Yilenia

Uno dei componenti della famiglia Carrisi più legati ad Ylenia è Yari. Il primogenito, anche in qualità di fratello maggiore era il punto di riferimento principale per la misteriosa sorella. Il legame indissolubile che lo contraddistingueva dagli altri fratelli viene raccontato da Yari con le lacrime agli occhi. Occhi che disegnano una ragazza, quale Ylenia, dal doppio volto. Il fratello parla in un’intervista della sua forte metemorfosi ed evidenzia come in breve tempo si è passati da un volto decisamente felice e sorridente ad uno cupo e e triste.

Yari al pari dei genitori, in particolar modo della madre Romina è stato uno dei protagonisti del viaggio alla ricerca di Ylenia. “Non ho mai smesso di cercarla” – dice emozionato e certo del fatto che lei potesse essere ancora viva. La sua vita è stata piena di momenti passati a collezionare informazioni utili per il ritrovamento di Ylenia.

LEGGI ANCHE —–> Ylenia Carrisi, il messaggio del fratello Yari ad anni di distanza – FOTO

Conoscendo a menadito l’atteggiamento della sorella, Yari è convinto che Yilenia sia ancora in giro e si farà viva quando gli occhi del mondo non le staranno addosso.