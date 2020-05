Per quale motivo la coppia Anna Tatangelo Gigi D’Alessio ha smesso di essere tale? Circola una teoria dopo le recenti parole da parte di lui.

Perché è finita tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? Si sta ancora discutendo molto della fine di questa storia, che per 15 anni ha appassionato tantissimi fans sia dell’uno che dell’altra. I due cantanti si sono lasciati alcune settimane fa.

E questa volta pare proprio che la rottura sia definitiva. Già due anni fa c’era stata una prima separazione. Una pausa di riflessione, se vogliamo, che era durata per alcuni mesi ma che alla fine aveva portato ad un importante riavvicinamento trai due. Stavolta però l’addio è definitivo, con Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che secondo alcuni, avrebbero maturato la loro rottura a causa della presunta intromissione di qualcun altro. Nulla di confermato, ma le recenti dichiarazioni del cantautore napoletano alla trasmissione ‘Da Noi a Ruota Libera’ condotta da Francesca Fialdini hanno portato ad avere più di qualche sospetto di tradimento.

Anna Tatangelo Gigi D’Alessio, le recenti dichiarazioni di lui

D’Alessio aveva parlato di sé stesso come di “un individuo generoso, che dà tutto quello che ha per fare stare bene gli altri. Ma proprio questo mi ha portato ad essere tradito”. Un riferimento a qualche delusione sul lavoro o da parte di qualcuno che lui credeva essere amico? Oppure uno strale lanciato alla Tatangelo? Non ci è dato saperlo. “Ho subito un tradimento da parte di chi pensavo fosse meritevole della mia fiducia. Invece sparlava alle mie spalle. Ma per fortuna di amici me ne restano, per farmi dimenticare queste brutte cose”.

Sulla loro rottura, si vocifera della volontà di lei di avere un altro figlio e di sposarsi, dopo una relazione che dura dal 2005 e che ha portato nel 2010 alla nascita di Andrea. Matrimonio ed altro figlio che però non sarebbero stati nei progetti di Gigi.

