Barbara D’Urso riceve una sorpresa in diretta e reagisce così di fronte alle foto dell’ex del tradimento dell’ex marito Michele Carfora.

L’ex marito di Barbara D’Urso, Michele Carfora, è tornato improvvisamente nella vita della conduttrice. Tutto è accaduto nel corso della puntata di Live – Non è la D’Urso del 10 maggio nel corso della quale la conduttrice ha ricevuto la sorpresa del fratello Riccardo che non vedeva da un anno e mezzo e con cui ha visto il film della sua vita, comprese le immagini del suo matrimonio e del tradimento. La reazione della D’Urso non è così passata inosservata agli occhi dei telespettatori.

Barbara D’Urso: la reazione alle foto del tradimento dell’ex marito Michele Carfora durante la sorpresa a Non è la D’Urso

Barbara D’Urso, come regalo per il suo 63esimo compleanno, ha ricevuto dalla sua redazione uno splendido regalo. Oltre ad aver incontrato il fratello Riccardo che non vedeva da un anno e mezzo, ha visto tutto il film della sua vita: dalla nascita ai primi anni con i suoi genitori, dalla nascita della famiglia allargata con la signora Wanda fino alla nascita dei fratelli, dagli inizi della sua carriera fino al successo. Spazio, poi, all’amore: dall’incontro con Mauro Berardi, l’uomo che ha amato di più e che le ha regalato due splendidi figli fino a Michele Carfora, l’ex marito con cui il matrimonio è finito dopo la pubblicazione delle foto del tradimento da parte dei giornali.

Di fronte alle immagini del tradimento dell’ex marito Michele Carfora, la D’Urso ha girato la testa, preferendo non guardare. Il tradimento è stato un durissimo colpo per la conduttrice di canale 5 che, sulle pagine de La Stampa, si sfogò così:

“Non sono il carnefice, ma la vittima. Lui mi ha tradita e si è rifatto una vita con un’altra donna, dalla quale ha avuto anche una figlia. Dico no a passare per una che non rispetta la legge e non paga gli alimenti, proprio io, che mi batto sempre in nome della giustizia per difendere le donne vittime dei soprusi”.