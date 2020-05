Un cane immobile da una settima sul ciglio della strada in California. Molti hanno visto l’animale ma nessuno si è fermato, solo una donna sa che è successo

E’ successo in California. L’evento fa riflettere, forse questo momento di emergenza non ha cambiato proprio nulla. Tutto è rimasto immutato. Molti sono passati per quella strada, solo una donna si è fermata a soccorrere il cane che era lì immobile da settimane, ha fatto una foto e l’ha postata su Facebook per chiedere aiuto. Così Megan Bowe, che lavora presso un organizzazione per il salvataggio di animali, ha visto il post ed ha agito immediatamente. Il cane era in pessime condizioni.

Cos’è successo al cane

Una volta andata in soccorso, Megan Bowe ha scoperto la gravità della situazione. Il cane era così malnutrito che non riusciva a stare in piedi. Lo ha portato dal veterinario che ha affermato quanto fosse grave l’evento. Il cane molto malato, aveva la pelle lacerata e diverse fratture della colonna vertebrale e della coda, sembrava piuttosto vecchio, anche se in realtà aveva solo 1 anno. King, così si chiama il cane, ha ricevuto le medicine di cui aveva bisogno ed è restato in isolamento per un po’ in modo da non infettare gli altri animali in cura. Megan ha portato a casa il cane che, dopo alcuni interventi di cui aveva bisogna, è tornato ad essere un cane normale.

Tra la donna e king si è creato un legame speciale. Megan ancora si domanda perché nessuno, a parte la signora che ha postato la foto, non si sia fermato in soccorso all’animale.