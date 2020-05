Caterina Balivo ha postato una bellissima foto con i suoi due figli: i fan, tuttavia, notano un dettaglio e ammoniscono la conduttrice.

Caterina Balivo è una famosa conduttrice italiana. Il suo programma ‘Vieni da me’ è stato sospeso durante la prima fase di emergenza coronavirus: con la fase 2 tantissimi programmi sono ripartiti, compreso quello della Balivo. La quarantenne, nel dare il benvenuto al pubblico dando il via alla prima puntata dopo la sospensione, ha commosso i telespettatori con un discorso emozionante e tante lacrime. La conduttrice, nei giorni del lockdown, ha costantemente mantenuto i contatti con i suoi fan attraverso i suoi account social. Qualche giorno fa la napoletana ha svelato di piangere tutti i giorni a causa del clima negativo di questi drammatici giorni. Qualche giorno fa la Balivo ha postato su Instagram una foto insieme ai suoi due figli: lo scatto ha catturato più di 36mila like. Alcuni fan, tuttavia, hanno notato un dettaglio e hanno criticato con aggressività la conduttrice.

Caterina Balivo, lo scatto con i figli e le critiche pesanti

Caterina è molto amata dal suo pubblico e ha un account Instagram che vanta ben 1,4 milioni di follower. In questi giorni ha postato una foto con i figli avuti con Guido Maria brera: alcuni fan hanno notato un dettaglio e hanno criticato aspramente la conduttrice. La napoletana, nello scatto, tiene in braccio Guido Alberto e Cora sul balcone. Alcuni utenti hanno notato che il figlio più grande è in piedi sul divano. Qualcuno ha scritto di togliere subito i bambini dalla ringhiera mentre altri hanno rimproverato il suo gesto.

La conduttrice, dal canto suo, ha commentato a sua volta con un emblematico : “Oh mamma…”: queste poche parole hanno catturato numerosissimi like.