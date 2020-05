Champions League, la Uefa pensa ad alcune modifiche per l’emergenza Coronavirus: ecco le novità in arrivo per il calcio europeo

Giorni di riflessioni costanti per il calcio europeo, per capire come riprendere compatibilmente con la gestione dell’emergenza sanitaria per il coronavirus. A livello continentale, si prova a salvaguardare l’attuale stagione, concludendola anche in estate. Ma le decisioni che verranno prese potrebbero giocoforza incidere anche sulla prossima annata. Sia dal punto di vista della gestione della sicurezza che per quanto riguarda una necessaria riorganizzazione del calendario.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ripresa Serie A, ecco che cosa vuole il governo: l’annuncio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ufficiale, calcio e coronavirus: arriva una nuova regola

Champions League ed Europa League, ridotte le qualificazioni?

La Uefa, in particolare, pensa alle competizioni del prossimo anno. Che potrebbero andare incontro a una modifica sostanziale. Visto che la stagione, se tutto andrà per il verso giusto, si concluderà a fine agosto, bisognerà accorciare i tempi per la ripresa della nuova annata calcistica, per non ingolfare eccessivamente il calendario. Ecco dunque che, stando al ‘Times’, si pensa a una modifica regolamentare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, nuovi casi di contagio: positivi alcuni giocatori e membri dello staff

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, si decide per il protocollo: la chiave per la ripartenza

La modifica riguarderebbe le fasi preliminari di Champions League ed Europa League. I preliminari estivi, solitamente, durano più di un mese. Le fasi di qualificazione potrebbero dunque essere corposamente ridotte. E addirittura si pensa a una loro eliminazione. Allo studio le possibili soluzioni per far partire i tabelloni principali nel mese di ottobre.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.