Lo conosciamo tutti come ‘Il Commissario Montalbano’, ma chi è l’attore Luca Zingaretti? Scopriamo tutto su di lui

E’ uno degli attori più amati dal pubblico del piccolo schermo, soprattutto per la sua interpretazione de ‘Il Commissario Montalbano‘. Nei panni del personaggio disegnato da Andrea Camilleri, è entrato ormai nell’immaginario degli spettatori italiani. Ma chi è l’attore Luca Zingaretti? Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Luca Zingaretti, la moglie Luisa Ranieri e molto altro

Come forse in molti sapranno, è sposato con la collega Luisa Ranieri. Una coppia tra le più durature e ammirate dello show business italiano. I due sono sposati dal 2012 e hanno due figlie: Emma, nata nel 2011, e Blanca, nata nel 2015. Luca ha 58 anni, è nato l’11 novembre del 1961 e ha una sorella, Angela, e un fratello, Nicola, attuale presidente della Regione Lazio.

Alto un metro e 65 cm per 70 chili di peso, è stato sposato con la giornalista e scrittrice Margherita D’Amico dal 1997 al 2004. I due hanno divorziato nel 2008, nel frattempo lui aveva già conosciuto Luisa Ranieri sul set di ‘Cefalonia’. Da giovane aveva tentato la carriera politica come il fratello, con brevi trascorsi anche come giocatore di calcio nel Rimini. La sua carriera di attore, dopo piccole interpretazioni, è decollata a partire dal 1999 con Montalbano. Sugli schermi della Rai, è diventato celebre anche interpretando ruoli piuttosto importanti a fiction dedicate a Giorgio Perlasca, Adriano Olivetti e Paolo Borsellino.

