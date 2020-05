Elettra Lamborghini si spoglia: “I risultati della dieta” – FOTO

Elettra Lamborghini si spoglia e si mostra a tutti: “Sono così felice con la mia dieta”. Con lo scatto su Instagram fa impazzire i suoi followers

Elettra in questo periodo di quarantena è uno dei personaggi famosi che più ci sta facendo compagnia. La famosa cantante, reduce dal Festival di Sanremo, si sta godendo questo periodo libero insieme al suo compagno. I due a settembre convoleranno a nozze, salvo imprevisti.

Elettra Lamborghini a dieta: mostra a tutti i risultati

La cantante, infatti, qualche giorno fa ha detto che il matrimonio non verrà rimandato e che è tutto pronto. Ieri, invece, ha rivelato che non sa ancora se sarà concesso fare matrimoni a settembre quindi aspettano notizie. Tra box delle domande nelle storie e chiacchierate con i followers, Elettra è molto presente, sta facendo compagnia ai suoi fans e sta raccontando spesso cose che riguardano la sua vita di tutti i giorni. Ad esempio, come il fatto che in questo periodo così difficile per fare la dieta, lei si è impegnata e ce l’ha fatta lo stesso. Tra una sana alimentazione e l’attività fisica, è riuscita a perdere peso e ad ora Elettra è molto soddisfatta del fisico che è riuscita ad ottenere.

Proprio poco fa, Elettra ha messo una foto nelle storie in cui si può vedere la sua pancia piatta che spunta da sotto le coperte. “Sono così felice con la mia dieta” scrive la cantante, soddisfatta e orgogliosa di se stessa.