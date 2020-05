Esplosione in una villa, muore un ragazzo di 21 anni – VIDEO

Esplosione in una villa, muore un ragazzo di 21 anni. Tantissimi messaggi di solidarietà per la famiglia del ragazzo

Tragedia questa mattina, poco dopo le 6, a Fino Mornasco. I Vigili del Fuoco di Como sono stati chiamati ad intervenire in via Liguria, per una forte esplosione in una villetta a schiera. Nonostante gli interventi tempestivi non c’è stato niente da fare: il destino di quella casa, ma soprattutto di chi era dentro, era stato già segnato. Una terribile tragedia che ha coinvolto tutti: sui social numerosi messaggi di cordoglio per la famiglia del ragazzo che deve fare i conti con questo improvviso e terribile lutto. Il ragazzo aveva tutta la vita davanti e ora, da un momento all’altro e per un’esplosione, non c’è più.

Esplosione in una villa, muore un ragazzo di soli 21 anni

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, quattro squadre e il funzionario dei Vigili del Fuoco, provenienti dalle sedi di Como e di Cantù. Per mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente ci sono voluti tutti gli aiuti possibili. Durante le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita di uno dei componenti della famiglia che abitava in quella villa. Un ragazzo di soli 21 anni. Un terribile lutto con cui nessuno pensava e si aspettava di doverci fare i conti. Sui social hanno mostrato tutti vicinanza per il ragazzo e in particolar modo per la sua famiglia, che sta vivendo un momento davvero drammatico e soprattutto scioccante.

