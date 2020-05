Ha recitato nella serie televisiva cult ‘La Casa di Carta’ trasmessa da Netflix. Ed ora la splendida Ester Exposito fa parlare di sé per questa immagine.

Abbiamo potuto ammirare Ester Exposito nel celebre telefilm ‘La Casa di Carta’, una produzione esclusiva di NEtflix. E la 20enne attrice spagnola, nata a Madrid agli albori di questo millennio (la sua data di compleanno è il 26 gennaio 2000, n.d.r.) ha acquisito per questo motivo una notevole popolarità.

Non solo in patria ma anche all’estero, ed in particolar modo in Italia, dove ‘La Casa de Papèl’ ha riscosso grandissimi consensi. Lei interpreta nello specifico il personaggio di Carla Rosón Caleruega. Sguardo penetrante, fisico tonico e da mozzare il fiato, anche Ester Exposito attualmente sta osservando le disposizioni dettate dalla quarantena per arginare l’epidemia in corso. Pure la Spagna infatti, così come il resto del mondo, è sottoposta a delle restrizioni. Lei inganna il tempo concedendo dei post sui social.

Ester Exposito, lo scatto senza veli che fa impazzire uomini e donne

Visualizza questo post su Instagram Gracias @eacnur por vuestra imprescindible labor💙 Un post condiviso da Ester Expósito (@ester_exposito) in data: 29 Apr 2020 alle ore 7:15 PDT

La possiamo vedere mentre si destreggia nel ballo. Dal 2006 al 2015 Ester ha studiato funky, hip-hop ed anche danza classica. Ma c’è una immagine in particolare che ha colpito nel segno. E che assolutamente non ha bisogno di altre parole. Quanto potete vedere di seguito vale più di qualsiasi possibile spiegazione.

Visualizza questo post su Instagram los días que pasan… Un post condiviso da Ester Expósito (@ester_exposito) in data: 8 Mag 2020 alle ore 12:53 PDT

In questo scatto Ester è bellissima, talmente tanto da ottenere complimenti più che meritati anche da parte di tante donne.