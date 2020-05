Immunonutrizione: l’alimentazione antinfiammatoria ha una funzione preventiva perché migliora la risposta dell’organismo a molte patologie

Mangiare sano e alimenti corretti è utile non solo per mantenersi in linea ma anche per avere un funzionamento corretto del sistema immunitario. Ecco perché si parla di immunonutrizione, un’alimentazione antinfiammatoria e di prevenzione per molte patologie. Ne è convinto il professor Barry Sears, presidente dell’Inflammation Research Foundation, specializzato nel controllo dietetico delle risposte ormonali e ideatore del regime alimentare Zona. “L’immunonutrizione è fondamentale finché dovremo convivere con il Covid-19 perché permette – spiega l’esperto – di poter contare su un sistema immunitario più resiliente”.

Immunonutrizione, cosa dobbiamo sapere

L’immunonutrizione serve per mantenere in equilibrio infiammazione e risoluzione del danno. “L’infiammazione può essere causata da un’invasione batterica, dalla disfunzione intestinale, dalla dieta – spiega Sears – dallo stress ossidativo, da un’operazione chirurgica, dai farmaci ma anche da fattori esterni come inquinamento oltre a fattori emotivi”. Come possiamo spegnere o allietare il disturbo? Barry Sears ha individuato nella dieta Zona il metodo alimentare più efficace per spegnere l’infiammazione e quindi reagire meglio ad eventuali patologie. Questa strategia alimentare prevede l’integrazione di omega-3. Normalmente, se non sono presenti altre patologie come l’obesità, per mantenere uno stato di benessere sono necessari 2,5 grammi al giorno di Omega-3.

L’efficienza della risposta immunitaria del nostro organismo, anche per virus come il Covid-19, è legata al rapporto tra acidi grassi omega 6 e omega 3 che se in equilibrio abbassa il livello delle citochine che sono delle proteine infiammatorie. Quindi anche noi possiamo prevenire in alcuni casi infiammazioni e malattie, basta capire cosa fa bene e no al nostro organismo.