Ines Trocchia, la didascalia non serve: curve da sballo – FOTO

Ines Trocchia, ennesima provocazione in grande stile della top model napoletana: uno scatto in cui le sue forme risaltano più che mai

Se pensiamo alle bellezze più provocanti e sensuali sul web, non possiamo non fare il nome di Ines Trocchia. La top model di origine napoletana, classe 1994, rappresenta uno dei paradigmi più in voga del momento quanto a femminilità esplosiva. Una caratteristica che rientra negli attributi di tutte coloro che, nello show business, attirano con il loro fascino gli sguardi del pubblico. Ma è indubbio che spesso e volentieri Ines ci metta quel qualcosa in più con una malizia tutta sua.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ines Trocchia: “Questa volta ho esagerato”, lo scatto infiamma Instagram – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ines Trocchia, ci risiamo: esplosiva senza veli – FOTO

Ines Trocchia, forme esplosive per la top model

Un nuovo esempio di quanto la 25enne sappia essere conturbante arriva dall’ultimo scatto postato sul suo profilo Instagram. Una foto che come potete vedere lascia decisamente poco spazio all’immaginazione, in cui le curve prorompenti della partenopea risaltano forse più del solito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Melissa Satta, voglia d’estate: “Fascino senza confini” – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elettra Lamborghini si spoglia: “I risultati della dieta” – FOTO

‘Foto senza descrizione’, scrive lei a commento, estremamente sintetico, del suo scatto. E del resto, davanti ad una immagine del genere, ha decisamente buon gioco chi sostiene che ‘la didascalia non serve’. L’intimo di Ines è succinto come la suddetta, con un decolleté lasciato in grandissima libertà. Madre Natura è stata decisamente generosa con lei e lei lo è altrettanto con i suoi affezionatissimi followers, mettendosi in mostra.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter