La mappa regione per regione dell’epidemia: i dati aggiornati all’11 maggio

Aggiornati sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, nel pomeriggio, il bollettino e la mappa regione per regione dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

Nel pomeriggio di oggi è stato aggiornato, come accade quotidianamente, il bollettino in merito all’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. Ad una settimana esatta dall’inizio della Fase 2, scendono ancora i soggetti attualmente positivi ed i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Parallelamente aumentano i guariti dal coronavirus che da giorni hanno superato la soglia dei 100mila, ossia circa la metà delle persone che hanno contratto il virus. Purtroppo si sono registrate da ieri 179 vittime che hanno portato il bilancio dei decessi a poco meno di 31mila. Quest’ultimo incremento è superiore rispetto a quello registrato ieri nel bollettino quando i morti segnalati nelle 24 ore precedenti erano 165.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati aggiornati al 11 maggio, ancora in calo i soggetti attualmente positivi

Il bollettino odierno, di lunedì 11 maggio, ad una settimana dall’avvio della Fase 2 dell’emergenza, evidenzia ancora il calo dell’epidemia da Covid-19 che si registra ormai da giorni. Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, i positivi attuali scendono a 82.488 con un decremento di 836 unità rispetto a ieri. In calo anche i pazienti più gravi ricoverati nelle terapie intensiva ad oggi 999 meno 28 da ieri. Dato significativo è l’aumento anche dei soggetti guariti che salgono a 106.587 con un incremento rispetto all’ultimo bollettino di 1.401 soggetti.

Purtroppo si è aggravato il bilancio delle vittime con 179 nuovi decessi che portano il totale a 30.739 in Italia, terzo stato al mondo per numero di morti. Infine è stato reso noto anche il numero dei soggetti risultati positivi al virus dall’inizio dell’emergenza: 219.814 in totale, 744 nelle ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, lunedì 11 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 81.871 – 15.054 – 36.406;

– Piemonte – 28.776 – 3.400 – 12.038;

– Emilia Romagna – 26.876 – 3.867 – 15.969;

– Veneto – 18.741 – 1.666 – 11.615;

– Toscana – 9.787 – 950 – 4.764;

– Liguria – 8.832 – 1.293 – 4.695;

– Lazio – 7.190 – 562 – 2.334;

– Marche – 6.543 – 964 – 2.352;

– Campania – 4.602 – 392 – 2.301;

– Trento – 4.297 – 443 – 3.119;

– Puglia – 4.327 – 451 – 1.332;

– Sicilia – 3.339 – 257 – 1.020;

– Friuli Venezia Giulia – 3.138 – 312 – 1.996;

– Abruzzo – 3.107 – 366 – 1.132;

– Bolzano – 2.572 – 290 – 1.835;

– Umbria – 1.412– 71 – 1.233;

– Sardegna – 1.343 – 120 – 712;

– Valle d’Aosta – 1.158 – 139 – 912;

– Calabria – 1.134 – 93 – 473;

– Basilicata – 386 – 27 –217;

– Molise – 383 – 22 – 132.

Da ieri non sono stati segnalati decessi, secondo quanto si evince dalla mappa, a Bolzano, in Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise.

