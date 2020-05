A Pechino, capitale della Cina, sono stati lanciati i “braccialetti smart” anti virus, termometri intelligenti che segnalano se la temperatura sale

In Cina, a Pechino, è stato dato il via libera al monitoraggio della temperatura corporea degli studenti. Si tratta di persone che hanno fatto ritorno nelle classi di scuola. Queste saranno monitorate tramite cosiddetti braccialetti smart. Questi termometri intelligenti possiedono al loro interno un sensore che rileva in tempo reale la temperatura. Quest’ultima manda un segnale di allarme qualora la temperatura aumenti superando i 37,2 gradi centigradi.

Lo segnala il ‘Beijing Daily‘. Gli insegnanti e i genitori sono in grado di controllare i dati attraverso gli smartphone collegati attraverso il Bluetooth. L’insegnante è responsabile del caricamento dei dati su una piattaforma di monitoraggio. Questa è condivisa con i genitori degli studenti e altri dipartimenti educativi correlati. Qualora parta l’allerta, l’applicazione avverte di avvertire le forze dell’ordine. Il sistema permette la misurazione della temperatura senza bloccare le lezioni.

LEGGI ANCHE —> Vacanze 2020 e coronavirus, come sarà l’estate degli italiani

Cina, Pechino lancia i braccialetti smart | Cosa sono e come funzionano i termometri intelligenti per studenti

Inoltre consente agli studenti di restare concentrati sui loro studi, stando alle istituzioni di Pechino. In questo momento il braccialetto è stato consegnato agli alunni dell’ultimo anno del liceo e a quelli delle scuole medie in cinque distretti della metropoli. Nella capitale le scuole hanno cominciato a riaprire con gradualità pochi giorni fa dopo la chiusura dovuta all’emergenza virus.

Sarebbero oltre 80.000 gli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie della città cinese tornati sui banchi nella giornata odierna. Il progetto, in questo momento in forme sperimentale, coinvolge 18 scuole del distretto di Fengrai.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

LEGGI ANCHE —> Secondo l’Istat la nostra Industria è in caduta libera

Successivamente quest’ultimo sarà esteso a più studenti, docenti e personale scolastico della città.