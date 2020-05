Wanda Nara, selfie esplosivo in bagno prima della doccia

Wanda Nara e il suo scatto bollente che lascia poco ad intravedere. Vestita in versione sportiva e total black chiede al suo pubblico: “Indovina dove sto andando?”

La prorompente Wanda Nara non perde occasione per far andare su di giri i suoi followers. Scatti bollenti che si susseguono su Instagram dove tra curve mozzafiato e domande intriganti non fa abbassare mai la soglia dell’attenzione.

Esplosivo intimo rosa, curve esplosive esposte a prendere la tintarella, pigiami succinti e chi più ne abbia più ne metta. Questi solo alcuni degli scatti caldi che la moglie di Icardi ha postato negli ultimi giorni per raccontare la sua quarantena. Il suo amatissimo e attentissimo pubblico non si perde mai nulla. Nessuna foto, nessun dettaglio, nessuna frase.

E anche in uno dei suoi ultimi scatti tutti sono andati in visibilio. Selfie super bollente in bagno prima di fare la doccia. La sua scollatura ha catturato gli occhi proprio di tutti. Impossibile non guardare dicono gli utenti.

Wanda Nara, abbigliamento sportivo che non lascia nulla all’immaginazione

Il selfie in bagno fatto prima di andare a fare la doccia ha scatenato i fan. Parliamo di Wanda Nara che è tornata a colpire con una scollatura da urlo. Il web si è letteralmente infiammato e i suoi fan hanno preso d’assalto il suo post. Quasi 340 mila like e una marea di commenti per il suo look sportivo total black.

La moglie di Icardi è in bagno e nel suo scatto si intravede la doccia. Vestita in succinti abiti sportivi la showgirl ritorna a fare una domanda ai fans. “Adivinen a donde voy? (Un lugar de mi) obviamente” scrive Wanda Nara a corredo dello scatto hot. “Indovina dove sto andando? (Un posto di casa mia) ovviamente”. Non ci vuole molto per immaginare.

La provocazione è ovvia come la scollatura che la bella moglie del calciatore mostra senza troppi fronzoli. Un decolleté esplosivo che il top striminzito sembra quasi non riuscire a contenere.

Come sempre accade per i post della showgirl non mancano le interazioni che arrivano da più parti del mondo con fan che scrivono oltre che i Italiano anche in inglese e spagnolo.