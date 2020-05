Serena Rossi: età, altezza, fidanzato, figli e curiosità

Serena Rossi, chi è l’attrice e conduttrice? Età, altezza, fidanzato, figli, carriera, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Serena Rossi è una delle attrici e conduttrici più amate dal pubblico e più apprezzata dakka critica, ma chi è davvero la Rossi? Quanti anni ha? Quanti figli e con chi è fidanzata? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sull’attrice che si è fatta amare ancora di più interpretando Mia Martini nel film “Io sono Mia”.

Serena Rossi: età, altezza, carriera, fidanzato e figli

Serena Rossi nasce il 31 agosto 1985 a Napoli. E’ alta 168 cm e pesa 60 kg. Serena fa parte di una famiglia di musicisti e respira musica sin dall’infanzia. Il padre suona la chitarra, la madre canta e il nonno scriveva canzoni. Serena consegue la maturità presso il liceo linguistico e sin dall’adolescenza lavora nei villaggi turistici dove scopre di avere una vera passione per la recitazione e la musica.

Serena esordisce nel 2003 come attrice nella soap opera di Raitre “Un posto al sole”. Poi arrivano le fiction Il commissario Montalbano, Ho sposato uno sbirro, Che Dio ci aiuti, R.I.S. Roma – Delitti Imperfetti e Squadra mobile. Nel frattempo debutta anche al cinema con Al posto tuo e Troppo napoletano. Successivamente partecipa come concorrente al programma di Carlo Conti “Tale e Quale Show” dove si cimenta nell’imitazione di Mia Martini al punto da essere scelta per interpretare la grande artista nel film “Io sono Mia”, trasmesso su Raiuno a febbraio 2019 incollando davanti ai teleschermi quasi 8 milioni di telespettatori.

Serena, poi, incontra l’amore in Davide Devenuto, attore di Un posto al sole con cui ha avuto un figlio, Diego. La Rossi ha anche due tatuaggi, la scritta Love dietro il collo e tre rondini sull’avambraccio sinistro che rappresenta la sua famiglia, il compagno Davide e il figlio Diego.