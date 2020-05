Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: uniti fin da piccoli

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono separati, ma c’è un dettaglio che accomuna la famosa coppia di cantanti…fin da bambini

Ormai la notizia della separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sembra essere metabolizzata, eppure i loro fan hanno sofferto molto all’inizio. Non si aspettavano che la loro storia d’amore potesse finire così…in un batter d’occhio. Molti sperano ancora che tornino insieme, uniti dalla passione per il canto, la stessa che li ha fatti conoscere e ha dato vita ad una meravigliosa famiglia. Ma a volte le favole non hanno il lieto fine e la loro è proprio una di queste. Anche se ormai separati, i due saranno accomunati da un dettaglio, lo stesso che li accompagna fin dai piccoli…cosa sarà? Scopriamolo insieme.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, il dettaglio comune

Che cosa accomuna i due cantanti? Molto di più di quello che i fan pensano. Fin da bambini, entrambi, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, hanno scoperto l’amore per la musica, intesa sia come ricerca, curiosità, stimolo nella melodia, che come mezzo per trasportare emozioni e veicolare messaggi importanti. Inoltre hanno in comune l’amore per la famiglia e in particolare per la mamma, figura fondamentale per i due cantanti. “Perché sei tu che fai più bella la vita” scrive la Tatangelo su un post dedicato alla mamma. “Auguri alla mia prima stella” scrive invece Gigi D’Alessio.

I due sono persone passionali e forse è proprio questo che li ha fatti innamorare. Il loro addio ha portato tristezza tra i fan. Molti giornali e programmi televisivi hanno dedicato lavoro ai due per scoprire qualcosa in più. Ma niente, forse è finito il loro tempo.