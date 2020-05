Asia Argento, lato B in primo piano: lo scatto infiamma il web – FOTO

View this post on Instagram

Questa sera a @livenoneladurso ho voluto rivendicare il diritto delle donne a non essere abusate sessualmente – Articolo 609 bis C.P. «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni (questo in Italia, negli Stati Uniti, come per Weinstein, la pena è molto più severa) alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa» grazie Barbara @barbaracarmelitadurso di avermi dato l’opportunità di commentare questo momento di liberazione per tante donne – #NOVUOLDIRENO #NOMEANSNO -make up by @fillcontessina hair by @mayamiry