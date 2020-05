Tragedia a Foligno dove una bambina di soli tre anni è stata trovata morta in una piscina. La piccola era uscita da casa per portare a spasso dei cani.

Una bambina di tre anni è stata trovata morta in una piscina privata non lontano dalla sua abitazione, nella montagna folignate. Potrebbe essersi trattato di un incidente. Sembra che la bambina fosse uscita da casa nel primo pomeriggio per portare a spasso dei cani.

La bambina era uscita da casa nel primo pomeriggio insieme ai tre cani di famiglia. A dare l’allarme ai carabinieri, dopo circa un’ora, è stata la mamma della piccola, allarmata per averla persa di vista.

