Chiara Biasi pubblica una foto da bambina in cui è con la mamma e conquista tutti i fans per l’incredibile somiglianza e bellezza.

Chiara Biasi e la madre incantano tutto sui social. L’influencer, in occasione della Festa della Mamma, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una sua vecchia foto lasciando senza parole i fans che, oltre ad ammirare la somiglianza, si sono complimentata con lei per la bellezza della madre.

Chiara Biasi: la foto da bambina con la mamma incanta tutti

Anche la bellissima Chiara Biasi, non avendo potuto festeggiare la Festa della mamma trovandosi a Milano, ha deciso di celebrarla con una foto tirata fuori dai cassetti dei ricordi. L’influencer che, nelle scorse ore ha incantato tutti pubblicando uno scatto mozzafiato, ha così condiviso una foto in bianco e nero in cui lei, bambina, sorride accanto alla sua bellissima mamma.

“Auguri mamma”, è la didasclia che accompagna la foto che, da sola, esprime tutto l’amore di una figlia per la propria madre. La foto ha colpito non solo per la bellezza che Chiara aveva sin da bambina e per la profondità del suo sguardo, ma anche per la straordinaria bellezza della mamma.

“Bellissime tutte e due, da sempre!”, scrive un utente. Altri aggiungono: “Questa foto è una declinazione di ogni forma di amore”, “Complimenti.. bellissima tua mamma…come te”, “Ti somiglia tantissimo!!”, “Bellissime, hai lo stesso sguardo intenso e profondo di tua madre”.



La bellezza, in casa Biasi, dunque, è di casa. Sempre più bella e seguita sui social, la Biasi ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi una foto che, non solo ha fatto il giro del web, ma ha letteralmente conquistato il cuore dei suoi fedelissimi followers.