Covid-19, la Cina ha ordinato un test per tutti i cittadini di Wuhan: la campagna si svolgerà nei prossimi dieci giorni.

In Cina torna la grande paura. Nel paese asiatico si registrano nuovi casi di coronavirus. Nella città in cui tutto è partito, Wuhan, il virus torna a girare dopo più di un mese. I casi totali in Cina sono quasi 83mila, con 4.633 decessi. Il governo sta preparando un grande piano per fronteggiare la minaccia: il test diagnostico a tutta la popolazione di Wuhan. Le persone anziane avranno la precedenza rispetto a tutti gli altri. Il portavoce della commissione sanitaria, qualche giorno fa, svelò che negli ultimi 14 giorni stavano aumentando i focolai.

Coronavirus Cina, test a tappeto a Wuhan

Dopo la riapertura dell’8 aprile, Wuhan torna a registrare nuovi casi di coronavirus interni. Il dipartimento per la lotta al Covid-19 ha chiesto ai distretti della città di preparare un grande piano effettuando test diagnostici a tutta la popolazione. Il piano prevede test a 11 milioni di abitanti entro dieci giorni. Stando ai media locali, è stata presa questa decisione per evitare una nuova e pericolosissima ondata.

Il laboratorio di Wuhan, intanto, continua ad essere al centro di numerose polemiche. Secondo alcuni esperti americani, il Covid-19 sarebbe nato proprio dal laboratorio della città dell’Hubei. Il direttore, intanto, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato che nessun virus scappa da quel posto.