Domenica In, ‘incidente’ in diretta per Romina Power: il cameraman cade e salta il collegamento.

Romina Power è una delle cantanti italiane più amate dagli italiani. La nativa di Los Angeles è nota al pubblico anche per la sua relazione matrimoniale con Al Bano Carrisi. I due hanno anche collaborato e dopo la separazione artistica -Al Bano ha anche intrapreso nel mentre una relazione con Loredana Lecciso- si sono riuniti artisticamente parlando nel 2013. Romina, che ha vissuto nella tenuta di San Cellino durante la quarantena, è stata ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’ in collegamento da casa: a causa dell’emergenza coronavirus gli ospiti non possono partecipare nello studio. La cantante ha trattato diverse tematiche come il coronavirus e ha anche svelato che si sentiva più sicura a restare qui che ad andare in America. Durante la diretta, tuttavia, si sono verificati due incidenti alquanto divertenti.

Domenica In, incidente in diretta per Romina Power

Nell’ultima puntata di ‘Domenica In’, il collegamento con Romina è stato alquanto divertente. In diretta dalla tenuta di Cellino San Marco, proprio mentre la cantante stava salutando la Venier guardando in camera, l’operatore è inciampato e ha alterato le immagini. La conduttrice del noto format ha deciso di mandare la pubblicità a causa dell’inconveniente. Poco dopo, tuttavia, si è registrato un incidente anche per Yari Power, il figlio della Power. Il giovane ha bloccato il collegamento disattivando in modo del tutto involontario alcuni cavi.

Il figlio di Romina ha spiegato di essere impazzito con i cavi e di sudare in modo incredibile.