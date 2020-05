Elodie, lo scatto su Instagram è da togliere il fiato – FOTO

Elodie condivide con i propri followers su Instagram una foto davvero molto particolare: ecco il motivo, la cantante è stupenda

Momento davvero magico per la cantante Elodie. La storia d’amore con il collega Marracash prosegue a gonfie vele e lei regala un annuncio particolare ai suoi numerosi followers su Instagram. Sono sempre di più a seguirla con affetto e partecipazione, ormai sul social network conta ben 1 milione e 700mila contatti.

Elodie ‘festeggia’ con i suoi fan, una foto spettacolare

Per l’annuncio in questione, Elodie sceglie una foto particolare. Un look ricercato ed esotico, con un costume che lascia intravedere le sue forme sensuali. Nella foto, anche un cambio di look, con treccine molto lunghe, che lei spiega essere state fatte da sua madre. L’annuncio è quello del suo nuovo singolo, in uscita proprio in queste ore.

Il titolo, ‘Guaranà’, è del resto piuttosto evocativo. Una canzone che di sicuro entrerà a far parte rapidamente delle hit dell’estate, come auspicato da diversi dei followers che hanno commentato la notizia. La stessa cantante, come si può notare dallo scatto, ha voglia di tuffarsi nella bella stagione, nella speranza che ci si possa mettere alle spalle il periodo dell’emergenza coronavirus. Una speranza condivisa da tutti noi.

