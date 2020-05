Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha annunciato che sono stati sciolti tutti i nodi sul Decreto Rilancio relativi a colf, baby sitter (e relativo buono). Interessante quanto affermato dal ministro anche sui fronti Irap e scuola.

Per quanto rigaurda colf, badanti e lavoratori agricoli il Ministro ha rassicurato sul fatto che ci saranno le attese regolarizzazioni sia per colmare la lacuna di manodopera in questo momento, sia per “far emergere il lavoro nero”, come ha spiegato al Tg5.

Il Ministro ha anche affermato: “Daremo dei contributi a fondo perduto a tutte le imprese piccole che hanno avuto delle perdite, saranno contributi erogati dall’ Agenzia delle Entrate”.

E per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie, Gualtieri, ha spiegato che nel decreto rilancio non ci sarà soltanto un bonus spendibile per il servizio di baby-sitting ma anche per altri servizi come i centri estivi ammontante fino a 1200euro.

Inoltre, per il reddito di emergenza, che compenserà probabilmente le integrazioni al reddito, verrà stanziato un miliardo.

Novità anche sui fronti Irap e scuola

La novità più interessante è invece relativa all’Irap. Infatti, il ministro ha dichiarato che il saldo-acconto Irap dovuto a giugno per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato sarà (momentaneamente) “eliminato”.

Altro tema focale toccato da Gualtieri è quello della scuola. Il ministro ha infatti confermato le ipotetiche 16 mila stabilizzazioni aggiuntive di insegnanti di modo da arrivare a 32mila nuovi insegnanti a settembre.

