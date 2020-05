Meteo, in arrivo bomba al Sud: 30 gradi a Napoli e in tante regioni del Mezzogiorno. Durerà per alcuni giorni. Sarà dura con le mascherine

Notizie dal meteo confortanti per gli amanti del caldo, meno se si pensa al distanziamento sociale. Da domani le temperature si alzeranno di almeno cinque o sei gradi al Sud. A Napoli e non solo, si toccheranno i 30 gradi nei prossimi giorni. La temperatura alta durerà fino a lunedì, poi tornerà ai livelli attuali. Da capire come se la caveranno i cittadini del Sud, con le regole del distanziamento e le prescrizioni ancora in vigore. C’è il rischio di presenza sulle spiagge nonostante i divieti e si annunciano difficoltà per quanto riguarda l’uso delle mascherine. Dura tenerle sul volto con le temperature che salgono. Al Nord, invece, saranno possibili anche precipitazioni con temperature anche in calo rispetto alla media stagionale. Tuttavia, durerà poco e saranno sporadiche situazioni di variabilità. Il clima sostanzialmente resta mite al Nord mentre al Sud salirà verso i 30 gradi. Il covid sarà messo alla prova del caldo, anche se per pochi giorni, nel Mezzogiorno.

In arrivo bomba di caldo al Sud, poi la tregua

Il caldo deriverà dall’anticiclone subtropicale dominante sull’Europa sud-orientale e sui Balcani. Variabilità meteorologica invece sull’Europa centro-settentrionale, interessata a più riprese dal passaggio di intense perturbazioni nord-atlantiche, con possibile surplus pluviometrico e temperature inferiori alle medie del periodo, anche dell’ordine dei 5-7°C tra Germania, Penisola scandinava e Paesi baltici.

Dalla settimana successiva, aria più fresca in tutta Europa che dovrebbe poi condizionare anche l’Italia. Il caldo dovrebbe allentarsi da lunedì 18 in avanti grazie all’anticiclone delle Azzorre.