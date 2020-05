L’attrice, ex modella Miriam Leone mostra i suoi lati nascosti mozzafiato. I fan impazziscono sui social network

La conduttrice televisiva più cliccata del momento Miriam Leone non è mai banale quando appare agli occhi dei suoi followers. L’attrice, ex modella vincitrice della 69esima edizione di Miss Italia nel 2007 ha sicuramente dei sogni nel cassetto che non corrispondono all’evento che rappresentò il trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Oggi la sua personalità non sembra adatta agli eventi di quel glorioso momento, rispetto agli obiettivi futuri che si era prefissata. Il suo desiderio di apparire dietro le cineprese rappresentava per lei il salto di qualità più ambito della sua carriera.

La sua naturale e sensuale bellezza si è aggiudicata la medaglia assoluta del fascino moderno grazie alle esperienze legate al mondo del cinema. Oggi il suo curriculum appare davvero significativo, oltre ad aver contribuito ad innalzare l’appeal dei suoi fan.

La sensualità di Miriam Leone e le capacità nell’immortalare i momenti

Oggi l’attrice trentacinquenne vanta circa un milione di followers sui social network. Un traguardo impressionante per la nativa sicula di origine catanese che ha ringraziato a dovere. Durante la quarantena Miriam Leone ha festeggiato il suo compleanno e per non sentirsi sola ha voluto condividere la sua felicità innalzando le attenzioni.

Gli scatti sensuali condivisi con i follower di Instagram hanno determinato il record di clic. In quella circostanza Miriam Leone appariva magica e sensuale. Anche le didascalie in superifice alle immagini non appaiono mai scontate, ma hanno sempre un sapore particolare in ambito attrattivo.

in questa circostanza Miriam Leone è stata scaltra nel battere e anticipare la concorrenza delle sue colleghe. Oggi il suo gettonato account è costellato da immagini calibrate alla perfezione che ritraggono la bella Miriam con una sinuosa schiena color avorio. La scelta tra gli scatti immortalati dalla famosa attrice hanno un tema floreale alla base.

Nelle storie di Instagram possiamo ammirare un miscuglio di sensualità e piacere diffuso dalla vip siciliana, nascosto leggermente da un gioco di luci e ombre di una pianta di casa.