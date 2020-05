La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio al 12 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato nel pomeriggio il bollettino e la mappa regione per regione dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

Aggiornato come di consueto il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile nel pomeriggio che mostra la situazione dell’epidemia da coronavirus nel nostro Paese. I nuovi dati evidenziano ancora il calo dei positivi attuali e dei ricoveri in terapia intensiva, numeri in decrescita ormai da settimane. Sale ancora, invece, il numero dei nuovi casi di contagio che oggi ha superato le 220mila unità. Secondo il bollettino, quasi la metà dei casi in Italia è riuscito a guarire dal virus (poco più di 109mila). Sono, infine, poco meno di 30mila i decessi provocati dall’epidemia con un incremento di 172 vittime nelle sole ultime 24 ore.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati aggiornati al 12 maggio, oltre 220mila i casi positivi nel nostro Paese

Nel pomeriggio, intorno alle 18, il Dipartimento della Protezione Civile, ha pubblicato il nuovo aggiornamento del bollettino dell’epidemia da Covid-19. Nel dettaglio, i casi di contagio complessivi in Italia hanno raggiunto le 221.216 unità con un incremento rispetto a ieri di 1.402. Di quest’ultimo incremento, però, 419 casi della Regione Lombardia, fa sapere la stessa, sono riferiti alle settimane precedenti.

Gli attualmente positivi, secondo il bollettino, registrano un nuovo calo di 1.222 soggetti per un totale di 81.266. In diminuzione anche i pazienti più gravi per cui si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva: ad oggi sono 952, meno 47 da ieri. A questi dati positivi si aggiunge quello riguardante i guariti che in Italia sono 109.039, ossia 2.452 in più rispetto al bollettino di ieri. Infine, purtroppo, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime che con 172 nuovi decessi ha raggiunto le 30.911 unità dall’inizio dell’emergenza.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, martedì 12 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 82.904– 15.116 – 37.113;

– Piemonte – 28.889 – 3.428 – 12.277;

– Emilia Romagna – 26.929– 3.885 – 15.969;

– Veneto – 18.782 – 1.686 – 11.906;

– Toscana – 9.802 – 959 – 5.002;

– Liguria – 8.863 – 1.301 – 4.783;

– Lazio – 7.212 – 566 – 2.373;

– Marche – 6.568 – 969 – 2.391;

– Campania – 4.615 – 393 – 2.345;

– Trento – 4.303 – 445 – 3.191;

– Puglia – 4.337 – 456 – 1.460;

– Sicilia – 3.343 – 259 – 1.171;

– Friuli Venezia Giulia – 3.148 – 313 – 2.034;

– Abruzzo – 3.115 – 370 – 1.197;

– Bolzano – 2.572 – 290 – 1.845;

– Umbria – 1.419 – 71 – 1.239;

– Sardegna – 1.344 – 120 – 718;

– Valle d’Aosta – 1.160 – 140 – 916;

– Calabria – 1.138 – 93 – 477;

– Basilicata – 387 – 27 –220;

– Molise – 386 – 22 – 138.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore, secondo quanto emerge dalla mappa, a Bolzano, in Umbria, Sardegna, Calabria, Basilicata e Molise. Solo a Bolzano nessun nuovo caso di contagio da ieri.

